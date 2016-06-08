معصوم: قلقون من حصول حالات خطف جماعي لنازحي الفلوجة

أكد رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم اليوم الأربعاء على ضرورة توفير كافة متطلبات الحماية والرعاية للنازحين القادمين من الفلوجة، وحفظ حياتهم وكرامتهم، وعدم الإساءة لأي منهم بأي ذريعة كانت خارج إطار القانون، داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيقية للتقصي والبت في أي قضايا اعتداءات أو انتهاكات في هذا الشأن.

كما شدد معصوم خلال استقباله وزير التخطيط سلمان الجميلي ومحافظ الأنبار صهيب الراوي كممثلين عن لجنة إعادة نازحي الأنبار، على ضرورة إطلاق سراح أي مختطف أو معتقل من قبل أي جهة غير سلطات الدولة المختصة، معرباً عن قلقه حيال تقارير أفادت بحصول حالات اختطاف جماعية لنازحين من مناطق الصقلاوية والكرمة.

يأتي هذا في ظل ارتفاع الأصوات المنددة بانتهاكات ميليشيات الحشد الشعبي بحق نازحين من الفلوجة، ما دفع رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح الكرحوت، إلى مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري بالتدخل وسحب الميليشيات من المعركة.