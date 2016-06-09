القوات العراقية تتقدم نحو مركز الفلوجة

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن قواتها أحرزت تقدماً على عناصر داعش داخل الفلوجة.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب إنه استعاد حي الشهداء جنوب الفلوجة بالكامل بعد معارك عنيفة مع مسلحي داعش.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أجرى جولة تفقدية في حي الشهداء، وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي، أن الأخير تفقد القوات الأمنية في خطوط المواجهة الأمامية.

في تلك الأثناء، استضاف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في مكتبه، اجتماعا لاتحاد القوى العراقية بحضور أعضاء مجلس محافظة الأنبار.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الأمنية وعمليات التحرير الجارية في الفلوجة، وتقدم القوات الأمنية المدعومة بالمتطوعين والانتصارات المتحققة في هذا الجانب.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجان من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس محافظة الأنبار للقيام بزيارات ميدانية مستمرة للمناطق التي تشهد عمليات عسكرية من أجل توفير الخدمات للنازحين والعمل على تهيئة كافة الظروف لإعادتهم إلى مناطقهم.