صور بالأقمار تظهر تدمير داعش مواقع أثرية بالعراق

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن صورا التقطتها أقمار صناعية تؤكد تدمير معبد نابو الذي يبلغ عمره 2800 سنة في موقع نمرود الأثري في شمال العراق، وتبنى تنظيم داعش تفجيره.

وأعلن معهد الأمم المتحدة للتأهيل والبحث (يونيتار)، أنه قام بتحليل صور التقطت بالأقمار الصناعية في الثالث من يونيو للموقع. وأضاف "بمقارنتها مع صور تعود إلى 12 يناير 2016، نلاحظ دماراً كبيراً عند المدخل الرئيسي لمعبد نابو".

وكان تنظيم داعش أكد في منتصف مايو أنه دمر معبد إله الحكمة والكتابة في بلاد الرافدين. وقد نشر تسجيل فيديو يتضمن هجماته الأخيرة على الآثار العراقية مع مخطط على لوحة إعلان بالقرب من المعبد، قبل وقوع انفجار قوي.

ويقع معبد نمرود، درة الحضارة الآشورية الذي تأسس في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، على طول نهر دجلة، ويبعد نحو 30 كيلومتراً جنوب شرق الموصل، ثاني مدن العراق التي أصبحت المعقل الرئيسي للتنظيم المتطرف. ولم يعرف تاريخ تدمير المعبد.

ويظهر في تسجيل الفيديو الذي بثه تنظيم داعش جرافات تقوم بإزالة بوابتي مشكي ونركال الأثريتين لمدينة نينوى القديمة بالقرب من الموصل.

لكن كريستوفر جونز عالم الآثار المتخصص بالإمبراطورية الآشورية الحديثة أشار إلى أن التنظيم نشر من قبل صوراً لتدمير باب مشكي، مؤكداً أنه أزاله في العاشر من أبريل.

وحول باب نركال، قام مقاتلو التنظيم بإزالة الملامح البشرية لثور مجنح كبير كان يزينه، بالأزاميل.

وكتب جونز محذراً على مدونته الأربعاء أن "هذا يوحي بأن تنظيم داعش عاد لتدمير الأشياء التي دمرها جزئياً من قبل من أجل نشر تسجيلات فيديو جديدة".