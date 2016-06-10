العراق.. مطالبات بقرار أممي يجبر إيران على سحب قواتها

طالب عدد من شيوخ عشائر ووجهاء مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار الأمم المتحدة بإصدار قرار أممي لإجبار إيران على سحب قواتها من الأراضي العراقية، واعتبارها قوات احتلال للأراضي العراقية.

جاء ذلك بعد اعتراف من الحكومة العراقية بتواجد مستشارين إيرانيين في معركة الفلوجة في مقدمتهم قاسم سليماني.

وقال عبدالرزاق الشمري: "نطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بسحب القوات الإيرانية المتواجدة في العراق من جميع الأراضي العراقية والتي اعترف بوجودها وزير الخارجية الإيراني قبل بضعة أيام واعتبارها قوة احتلال، ومطالبته أيضاً بتدويل قضية الفلوجة والمقدادية وغيرها من مدن العراق المنكوبة الأخرى كون الحكومة الحالية عاجزة عن حمايتها".