هل أصيب خليفة "داعش" على الحدود العراقية السورية؟

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحارب تنظيم داعش، الجمعة، إنه لا يستطيع تأكيد تقرير بثته قناة تلفزيونية بأن زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي أصيب في ضربات جوية.

وقال الكولونيل كريس جارفر، وهو متحدث باسم التحالف في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه شاهد التقارير لكنه "ليس لديه ما يؤكده في الوقت الراهن."

وذكر بريت مكجيرك، المبعوث الأميركي الخاص للتحالف، في مؤتمر صحافي يومي بالبيت الأبيض في واشنطن إنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد أن البغدادي ليس حياً "بل لم نسمع عنه شيئاً منذ نهاية العام الماضي".

وأضاف: "نعتقد أنه مازال حيا.. إنها مسألة وقت بالنسبة له".

وقال مسؤولو أمن أكراد وعرب في شمال العراق أيضاً إنهم لا يستطيعون تأكيد التقرير.

وكان تلفزيون "السومرية" قد نقل عن مصادر محلية في محافظة نينوى في العراق القول إن البغدادي وقادة آخرين من "داعش" أصيبوا أمس الخميس في ضربة للتحالف على أحد مقرات قيادة التنظيم قرب الحدود السورية.

وللقناة صلات جيدة بساسة شيعة وبالقوات العراقية التي تخوض المعركة ضد تنظيم "داعش".

وسبق أن نشرت عدة تقارير عن أن البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي، قتل أو أصيب منذ أعلن نفسه خليفة لـ"داعش" قبل عامين.