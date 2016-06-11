العراق.. تحالف القوى يتهم ميليشيات الحشد بقتل 600 مدني

لا تزال أنباء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي والمخاوف بشأن أهالي مدينة الفلوجة هي الغالبة على موقف أغلب الكتل السنية.

"تحالف القوى" وهو التجمع الأكبر من نوعه داخل البرلمان اتهم ميليشيات الحشد الشعبي بقتل أكثر من 600 نازح من أهالي الفلوجة وطالب بإبعاد هذه الفصائل عن المناطق السنية.

"إجرامية".. بهذه الكلمة وصف "تحالف القوى" الانتهاكات المتكررة لميليشيات الحشد الشعبي بحق الأهالي النازحين من الفلوجة.

بيان للتحالف استند على رواية لعدد من المعتقلين لدى ميليشيات الحشد أكد فيه أن الأخير قام بقتل أكثر من 600 شخص خلال فترة احتجازهم غالبيتهم من عشيرة "المحامدة".

وأشار التحالف أن بعض الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات بحق النازحين هي التعذيب البدني ودفنهم وهم أحياء ووضعهم تحت عجلات الدبابات والسيارات، محملين القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية الحفاظ على حياة المدنيين.

هذه الانتهاكات دفعت بـ"تحالف القوى" بتجديد مطلبه بسحب الميليشيات من المناطق السنية وإعطاء الدور الكبير لمتطوعي العشائر، ما سيحيل دون تكرار هذه الانتهاكات، ودعوا لتشكيل هيئة لمراقبة الانتهاكات وتبين حجمها لمحاسبة مرتكبي الجرائم.