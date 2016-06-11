انطلاق معارك استعادة مركز الفلوجة من جنوب المدينة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة مركز الفلوجة، حيث تدور المعارك ضد المتطرفين جنوب المركز، فيما تغلق قوات أخرى المنافذ لمنع هروب عناصر التنظيم.

وأطلق القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أوامر عسكرية جديدة قد تنهي الجدل حول استعادة مركز الفلوجة بعد انتظار دام نحو أسبوعين.

تلك الأوامر دفعت بجهاز مكافحة الإرهاب وقوات أمنية خاصة مع مقاتلين من العشائر الى التقدم تجاه مركز المدينة انطلاقا من حي الشهداء الأولى حيث تدور معارك عنيفة ضد المتطرفين تساهم فيها طائرات التحالف والجيش وقوات مدرعة، بحسب الناطق باسم العمليات المشتركة، وسط أنباء عن تدمير مخازن تضم أسلحة ومتفجرات.

الناطق أضاف أن الفرقة الثامنة التابعة للجيش العراقي استعادت منطقتي الصبيحات والفلاحات غرب الفلوجة، بعد معارك شرسة ضد عناصر "داعش"، حيث قتلت منهم العشرات ورفعت العلم العراقي فوق المباني الحكومية، فيما تعمل الفرق الهندسية على رفع المتفجرات من الطرق وتوفير الحماية للعائلات النازحة خاصة وأن العشرات منهم قتلوا على يد "داعش" أخيرا.

من جانب آخر، أفادت مصادر أمنية وعسكرية عن تمركز القوات المشتركة حول مركز الفلوجة من الغرب والشرق والشمال، فيما تدور المعارك في المحور الجنوبي الذي يتحصن فيه التنظيم بواسطة الأنفاق والسيارات المفخخة وعشرات الانتحاريين.