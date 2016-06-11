ميليشيات الحشد تحتجز العشرات من أهالي الصقلاوية

قالت مصادر عراقية إن ميليشيا الحشد تحتجز العشرات من أهالي الصقلاوية في مدرسة بمنطقة الصبيحات شرق الفلوجة.

وأفادت المصادر المحلية أن ميليشيا العصائب تحتجز عشرات الأشخاص من ناحية الصقلاوية في مدرسة البيادر بمنطقة الصبيحات الواقعة جنوب الكرمة شرقي الفلوجة، وأضافت المصادر أن الميليشيات تنفذ إعدامات ممنهجة بحق المعتقلين.

وإن صحت هذه المعلومات فستكون ضمن سلسلة طويلة من التقارير التي تحدثت في الأيام الماضية عن قيام الميليشيات بإعدامات وتعذيب بحق معتقلين من ناحية الصقلاوية والسجر وقبلها ناحية الكرمة والتي وثقتها صور فيديو وأدانتها الأمم المتحدة.

وقد علت المطالب من جانب شيوخ عشائر المنطقة وكذلك برلمانيين عراقيين بضرورة تسليم الملف الأمني في الصقلاوية والمناطق الأخرى التي استعيدت من تنظيم داعش إلى الشرطة الاتحادية والحشد العشائري.

في المقابل، أعلن الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى الزبيدي أن تنظيم داعش ارتكب مجزرة بحق مدنيين من عشيرتي البو صالح والبو حاتم في منطقة تقاطع السلام غرب الفلوجة بعد أن توجهوا إلى الطريق المؤدي إلى عامرة الفلوجة.

أما على صعيد المعارك الدائرة في جنوب الفلوجة، فقد أفاد مصدر في شرطة الأنبار عن معارك كر وفر بين القوات المشتركة وداعش الذي وضع عدة خطوط دفاعية لتأخير وعرقلة تقدم القوات العراقية باتجاه مركز المدينة فيما تحدثت قيادة عمليات معركة الفلوجة عن وصول قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات أخرى إلى مسافة 3 كيلومترات من مركز الفلوجة بعد سيطرتها على حي الشهداء، كما واصل طيران التحالف وسلاح الجو العراقي غاراته على مراكز التنظيم ومخازن أسلحته في جنوب وغرب المدينة.