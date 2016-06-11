"حتى مطلع الفجر".. تظاهرة بالبصرة للمطالبة بإصلاحات

أفاد مراسل قناة "العربية" بخروج المئات من سكان محافظة البصرة في تظاهرة مسائية بعد الإفطار أمام ديوان محافظة البصرة، الجمعة، للمطالبة بالإصلاح وإقرار قوانين لمنع المحاصصة ومنع أصحاب الجنسيات المزدوجة من شغل المناصب الحكومية.

وكشف عضو اللجنة المركزية لمشروع الإصلاح في البصرة نائل الزاملي أن "مطالب المتظاهرين تمحورت حول المطالبة بقانون يجرم المحاصصة الطائفية والسياسية في تبوء أي منصب حكومي، وأن يكون من يتولى أي منصب حكومي في المحافظة بصرياً، وينبغي أن يكون من التكنوقراط مستقلا لا من الأحزاب، بالإضافة الى منع مزدوجي الجنسية من شغل أي منصب حكومي في البصرة".

من جانبه قال العضو الآخر في اللجنة أثير العبادي إنه "تم تحديد فترة شهر واحد كحد أقصى لتحقيق مطالب المتظاهرين اعتباراً من اليوم"، مضيفاً أن "التظاهرات السلمية سوف تتواصل في البصرة، ونرفض أي تعد على المؤسسات الحكومية ومكاتب القوى السياسية".

وأضاف العبادي: "إننا سنتظاهر أمام المؤسسات التي تمثل السلطة التشريعية والتنفيذية في المدينة"، في إشارة إلى تحدي القرار الذي اتخذته الحكومة المحلية في الخامس والعشرين من مايو الماضي والذي يقضي بعدم السماح للمتظاهرين بالتظاهر قرب ديوان المحافظة لأسباب أمنية، وحددت لذلك الغرض ساحات بديلة وهي ساحة "الحرية" الواقعة في منطقة باب الزبير، وساحة "عبدالكريم القاسم" القريبة من ديوان المحافظة.

هذا وفرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة في محيط ديوان المحافظة خلال التظاهرة، وتضمنت تلك الإجراءات انتشار المئات من عناصر الأمن بالزي المدني والعسكري، كما تم قطع الشوارع المؤدية إلى الديوان.