عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم العراق

العراق.. تأمين أول ممر آمن للمحاصرين في الفلوجة

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أعلن متحدث باسم الجيش العراقي تأمين أول مسار خروج آمن للمدنيين المحاصرين في الفلوجة. وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أكد السبت أن القوات العراقية المشتركة تحقق تقدماً في الجبهة الجنوبية للفلوجة، مشيراً إلى أن بطء التقدم سببه الحرص على أرواح المدنيين وتوفير الممرات الآمنة لهم.

كما أوضح أن الهجوم على الفلوجة يتم من عدة محاور، وأن تنظيم "داعش" منهار، كاشفاً عن أن قواته تقاتل داخل المدينة حالياً.

يذكر أن آلاف العائلات لا تزال محاصرة داخل الفلوجة، حيث يتخذهم تنظيم داعش دروعاً بشرية. وقد قدرت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة عدد المحاصرين بأكثر من 50 ألف مدني.

كلمات دالّة

#الفلوجة, #العراق, #محاصرو الفلوجة, #ممر آمن, #داعش

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر