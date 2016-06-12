الفلوجة دون مياه وكهرباء.. ومستشفى المدينة في حال مزر

أفاد مصدر طبي في مستشفى الفلوجة التعليمي بسقوط 10 قتلى وحوالي 30 جريحاً أغلبهم من النساء والأطفال جراء القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية في مدينة الفلوجة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت مصادر مطلعة من داخل الفلوجة إن القصف الجوي لطيران التحالف الدولي والقصف بصواريخ الراجمات والمدفعية الثقيلة من قبل القوات العراقية تسبب بسقوط عدد كبير من المدنيين، أغلبهم إصاباتهم خطرة ومنهم من فارق الحياة نتيجة إصابته البليغة، وعدم توفر كوادر طبية مختصة لإنقاذهم.

إلى ذلك، يعاني مستشفى المدينة نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم القدرة على اجراء العمليات للمصابين ونفاذ مادة التخدير.

وتضيف مصادر مطلعة من داخل المدينة بأن أغلب أحياء الفلوجة تتعرض لقصف عنيف، يذهب ضحيته عدد من المدنيين العزل الذين أجبروا على البقاء في المدينة بسبب منع تنظيم داعش مغادرتهم واخذهم دروعا بشرية.

انقطاع الكهرباء ومياه الشرب

وفي الوقت الذي تتعرض الفلوجة للقصف، يعاني سكانها من تفشي الأمراض والأوبئة الخطيرة وانتشار المجاعة بشكل كبير حتى بات الأهالي يذهبون إلى نهر الفرات سيراً على الأقدام لجلب المياه غير الصالحة للشرب، فالمدينة تشهد انقطاعا تاماً للتيار الكهربائي ولمياه الشرب، فضلاً عن نفاد جميع المواد الغذائية من الأسواق .

ويحاول السكان الهروب من المدينة باتجاه المنافذ التي تسيطر عليها القوات الأمنية، إلا أن الأبواب سدت في وجههم مع إحكام داعش قبضته على الأحياء الداخلية.

وتؤكد المصادر أن اهالي الفلوجة يعيشون حياة مأساوية للغاية فلم يعد هناك أي مظاهر للحياة، في الوقت الذي يطلق السكان نداءات استغاثة إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لإيجاد سبل تخلصهم من تلك المأساة.