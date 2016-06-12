القوات العراقية تهاجم مواقع "داعش" جنوبي الموصل

هاجمت القوات العراقية مواقع لتنظيم داعش إلى الجنوب من مدينة الموصل اليوم الأحد إذ يكثف التحالف بقيادة الولايات المتحدة حملته ضد المتشددين على عدة جبهات في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.



وقال ضباط مشاركون في العملية إن القوات العراقية تقدمت في دبابات ومركبات مدرعة باتجاه قرية الحاج علي الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي الموصل تحت غطاء من الضربات الجوية للتحالف ونيران المدفعية.



وتتقدم القوات العراقية أيضا على أطراف مدينة الفلوجة معقل التنظيم باتجاه الجنوب فيما تحاصر قوات تدعمها الولايات المتحدة بلدة منبج السورية الخاضعة للتنظيم.



وأرسلت القوات العراقية إلى منطقة مخمور الشمالية هذا العام وبدأت عملية في مارس وصفتها بأنها بداية لحملة أكبر تهدف لانتزاع السيطرة على الموصل أكبر مدينة في قبضة الإرهابيين.



وسيطرت القوات العراقية منذ ذلك الحين على عدد من القرى على الضفة الشرقية لنهر دجلة.



وألقى قائد العملية باللوم في بطء وتيرة سيرها على نقص الدبابات وقال إنه لم يكن لديه ما يكفي من القوات للسيطرة على أراض انتزعت من التنظيم.



وأرسل لواء مدرع إلى مخمور الأسبوع الماضي إلى جانب قوارب وجسور حتى تتمكن القوات من عبور نهر دجلة وصولا إلى بلدة القيارة معقل التنظيم على الضفة الغربية للنهر.



ويوجد في القيارة مهبط للطائرات وستصبح البلدة مركزا لانطلاق عملية استعادة الموصل كما تعني السيطرة على القيارة عزل أراض يهيمن عليها التنظيم جنوبا وشرقا.