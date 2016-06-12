بالفيديو.. داعشي يعدم أخاه بدم بارد

أصدر تنظيم داعش الإرهابي فيديو جديدا يظهر قيام أحد عناصره ويدعى أبو عبدالله بإعدام من زعم أنه أخوه رمياً بالرصاص، دون أن يرف له جفن، بتهمة "الردة والتعامل مع العدو".

وتضمن الفيديو الجديد الصادر عما يسمى "ولاية الجزيرة" جزأين لعمليتي إعدام لعراقيين تعاملوا مع القوات العراقية أو قوات البيشمركة، بحسب ما أظهرت الاعترافات التي ساقها "المحكومون" قبيل قتلهم.

ففي الجزء الأول تظهر مجموعة من العراقيين بثياب الإعدام الداعشية البرتقالية، ويظهر عنصران من داعش يقومان بذبح رجلين.

وفي الجزء الثاني، يظهر المدعو أبو عبدالله، متحدثاً باللغة العربية مؤكداً أن لا اعتبارات عشائرية أو وطنية أو غيرها في أحكام الإعدام الذي ينفذها التنظيم الإرهابي، ليقوم بعدها بإطلاق الرصاص نحو رأس أخيه الجاثم أمامه أرضاً على ركبتيه.

ويظهر الضحايا الذين سيقوا للذبح والقتل رمياً بالرصاص في إحدى المناطق النائية التي قيل إنها في العراق وربما في الموصل.