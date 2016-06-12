داعش يقتل 18 من سكان الفلوجة الهاربين

أطلق تنظيم داعش النار، الجمعة، النار على مدنيين كانوا يحاولون الفرار من مدينة الفلوجة العراقية، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا بينهم نساء وأطفال وإصابة عشرات آخرين بجروح، حسب ما افاد ناجون ومصدر أمني الاحد.

ويستخدم التنظيم المتطرف المدنيين دروعا بشرية للدفاع عن معقله في الفلوجة منذ بدء القوات العراقية هجومها في 22 مايو لاستعادة المدينة، كما اطلق النار مرات عدة على المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار.

وأكد عدد من الاهالي الهاربين الذين وصلوا الى معسكرات للنازحين في جنوب المدينة تشرف عليها منظمات اغاثية، مقتل عدد من سكان الفلوجة خلال محاولتهم الفرار عبر نهر الفرات.

وأكد ضابط في قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، الأحد، مقتل 18 شخصا معظمهم من النساء والاطفال واصابة العشرات على يد عناصر التنظيم جنوب الفلوجة، الجمعة.

واوضح أن "عائلات كانت تحاول الفرار ولدى وصولها الى تقاطع السلام جنوب المدينة، اطلق التنظيم النار باتجاه افرادها بصورة عشوائية".

وقال ايضا ان القوات العراقية، التي كانت تبعد نحو 200 متر ويفصل بينها وبين المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون، ساتر ترابي يبلغ ارتفاعه 3 امتار، أنقذت عددا من الجرحى.

وتنتمي اغلب الاسر التي هاجمها التنظيم الى عشيرتي البو حاتم والبو صالح اللتين لم يطلق عليهما التنظيم المتطرف صفة "العامة"، وهي تسمية يطلقها على كل اسرة تعيش معه.