البيشمركة تخسر 1466 مقاتلاً في حرب داعش

أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة بالإقليم الكردي بالعراق، جبار ياور، أن عدد قتلى البيشمركة في المعارك مع تنظيم داعش منذ بدئها في 2014 وحتى وقتنا الحالي، وصل إلى 1446 قتيلا.

وكتب ياور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن عدد الجرحى من قوات البيشمركة خلال تلك الفترة وصل إلى 8610 جرحى.

وأضاف ياور أن 62 من عناصر البيشمركة، فُقدوا خلال تلك الفترة، ولم يُعرف شيء عن مصيرهم.

وكان تنظيم داعش، احتل مدينة الموصل، ثالث أكبر مدن العراق، إضافة إلى جزء كبير من البلاد، في 10 يونيو 2014. وبعد استيلائه على الموصل بشهر ونصف، بدأ التنظيم هجوما ضد قوات البيشمركة.