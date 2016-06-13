العراق.. توقيف 500 مشتبه بالانتماء إلى داعش في الفلوجة

أعلن قائد شرطة محافظة الأنبار اللواء هادي رزيج الاثنين أن قواته أوقفت أكثر من 500 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش أثناء محاولتهم الفرار من الفلوجة بين المدنيين.

وقال رزيج: "قبضنا على 546 شخصا متهما بالإرهاب نزحوا ضمن العائلات النازحة، بهويات مزورة، خلال الأسبوعين الماضيين".

وتعد الفلوجة، التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الغرب من بغداد في محافظة الأنبار، إلى جانب الموصل أهم معقلين للتنظيم المتطرف في العراق.

وأدلى اللواء رزيج بتصريحه في جنوب الفلوجة حيث تخوض القوات العراقية معارك منذ ثلاثة أسابيع لاستعادة المدينة من التنظيم المتطرف.

وعندما يصل المدنيون إلى المواقع الحكومية يتم فصل الفتية والرجال وتفتيشهم. يخلى سبيل بعضهم بعد ساعات ويخضع الباقون لمزيد من التحقيق.

ولا يزال 50 ألف مدني عالقين في الفلوجة حتى الأسبوع الماضي لكن الجيش العراقي فتح السبت معبرا آمنا في جنوب غرب المدينة أتاح خروج آلاف المدنيين منها وإيوائهم في مخيمات أعدتها القوات الحكومية.

ويقدر عدد مقاتلي التنظيم المتطرف داخل المدينة بما بين ألف و2500 عنصر.

ومن المتوقع اشتداد المعارك مع التنظيم المتطرف في الفلوجة حيث تتقدم القوات العراقية بصورة ثابتة وإن بطيئة وتعمل قوات مكافحة الإرهاب على تفكيك آلاف العبوات والسيارات المفخخة لفتح الطريق أمامها من جنوب المدينة.