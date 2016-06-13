مقتل خمسة جنود عراقيين في هجوم انتحاري بالرمادي

أعلنت مصادر عسكرية عراقية مقتل 5 جنود وإصابة آخرين في هجوم انتحاري استهدف، الاثنين، مقرا للقوات الأمنية شمال مدينة الرمادي، غرب العراق.

وقال اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، قائد عمليات الأنبار، "تمكنت قواتنا من إحباط هجوم انتحاري بعجلات مفخخة وآخر مسلح لتنظيم داعش استهدف بعد منتصف ليل الأحد مقرا عسكريا في منطقة الجرايشي، شمال الرمادي" كبرى مدن محافظة الأنبار.

وأضاف أن "قواتنا دمرت جميع العجلات المفخخة وقتلت جميع المهاجمين".

من جهته، أكد ضابط برتبة عميد في الجيش، أن "القوات العراقية أحبطت الهجوم"، مؤكدا "مقتل خمسة جنود وإصابة 11 بجروح".

وتمكنت القوات العراقية في فبراير من استعادة السيطرة على مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد).

وتزامن الهجوم مع تنفيذ القوات العراقية عملية واسعة بمساندة التحالف الدولي انطلقت فجر 23 الشهر الماضي، لاستعادة السيطرة على مدينة الفلوجة (50 كلم غرب بغداد)، من الإرهابيين.