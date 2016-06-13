طائرة أباتشي أميركية لضرب داعش بالعراق

شنت الولايات المتحدة ضربة في العراق اليوم الاثنين ضد هدف تابع لتنظيم داعش باستخدام طائرة أباتشي للمرة الأولى منذ أن سمح الرئيس باراك أوباما باستخدامها في عمليات هجومية في وقت سابق هذا العام.

وامتنع وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن العملية مكتفيا بالقول إن هدفها هو دعم القوات العراقية التي تتخذ مواقع تمهيدا لعملية لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم الإفصاح عن اسمه إن طائرتي هليكوبتر نفذتها المهمة لكن الضربة وجهتها طائرة أباتشي واحدة حيث أطلقت النار على مركبة على الأرض.