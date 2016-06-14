الجبوري: أطراف تعرقل عودة النازحين إلى ديالى

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، إلى إيجاد خارطة طريق واضحة لوضع حلول عاجلة للمشاكل التي تعاني منها محافظة ديالى، مشيراً إلى أن استمرار الخلافات السياسية والنزاع على السلطة كان ولايزال سببا رئيسا من أسباب عدم استقرار المحافظة.

جاء ذلك خلال استقباله نواب المحافظة والمحافظ وأعضاء مجلسها.

وشدد الجبوري على أن أبناء محافظة ديالى عانوا الأمرين خلال المراحل الماضية، وأنهم يتطلعون إلى إيجاد حلول سريعة وواقعية للمشاكل التي تعاني منها المحافظة، خصوصا على المستويين الأمني والخدمي.

كما أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السياسية وإشراك جميع الأطراف في القرار داخل المحافظة، محذراً من أن تأخير ذلك سيتسبب بمزيد من التعقيد والإرباك.

ودعا الجبوري إلى الإسراع في تأمين عودة العوائل النازحة، لافتاً إلى وجود أطراف تسعى إلى استمرار الأوضاع الحالية وخلط الأوراق وعرقلة عودة تلك العوائل.