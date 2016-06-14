القوات العراقية تتقدم جنوب الفلوجة

حققت القوات المشاركة في عملية استعادة الفلوجة تقدماً جنوب المدينة، التي تعدّ أحد أبرز معاقل الإرهابيين في العراق، وفق ما أعلنت مصادر عسكرية عراقية، الثلاثاء.

وقال ضابط برتبة عقيد ركن في الجيش لفرانس برس إن "القوات الأمنية بدأت صباح اليوم (الثلاثاء) بمساندة التحالف الدولي تنفيذ عملية واسعة لاستعادة منطقة جبيل وسد الفلوجة من داعش".

ويقع حي جبيل في القسم الجنوبي من الفلوجة، فيما يقع السد إلى الجنوب من المدينة (50 كلم غرب بغداد).

من جهته، أكد قائد عمليات الفلوجة، الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، لفرانس برس "انطلاق العملية لاستعادة السيطرة على جبيل وسد الفلوجة"، مشيراً إلى أن "قواتنا بدأت تصل إلى أهدافها".

وتشارك قوات مكافحة الإرهاب وشرطة الأنبار في الهجوم على منطقة جبيل في حين تشن قوات الشرطة الاتحادية هجوماً باتجاه سد الفلوجة، وفقاً للمصدر.

بدوره، أكد ضابط برتبة مقدم في شرطة الأنبار العملية، لافتاً إلى "تعرض القوات الأمنية إلى مقاومة عنيفة من (متطرفي) داعش بالعجلات المفخخة وهجمات انتحارية واسلحة مختلفة".

من ناحيتها، أطلقت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي فجر 23 الشهر الماضي، عملية لاستعادة السيطرة على الفلوجة التي تخضع لسيطرة المتطرفين منذ كانون الثاني/يناير 2014.