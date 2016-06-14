القوات العراقية تسيطر على سد الفلوجة وتتقدم نحو مركزها

حققت القوات العراقية تقدماً ملموساً في المعارك الدائرة جنوب الفلوجة، تحت غطاء جوي وفرته مقاتلات التحالف الدولي.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، نجاح القوات الأمنية في تحرير سد الفلوجة من سيطرة تنظيم "داعش"، مؤكداً رفع العلم العراقي فوقه.

وذكر جودت أن الوحدات المقاتلة بدأت بالتقدم باتجاه مركز مدينة الفلوجة لتضييق الخناق على مقاتلي التنظيم.

من جانبه، اعتبر ضابط كبير في شرطة الأنبار أن السيطرة على سد الفلوجة تمثل أهمية كبيرة، لأن مسلحي "داعش" كانوا يستخدمونه للضغط على المحافظات الجنوبية من خلال قطع مياه نهر الفرات خلال العامين الماضيين.