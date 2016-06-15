العراق.. احتياطات أمنية من هجمات جديدة لداعش

أعلنت مصادر عسكرية وعشائرية تأمين تجمعات القوات المشتركة لمدينة حديثة تحسباً لهجوم جديد يعد له تنظيم داعش ضد حديثة والبغدادي بعد فشل هجومه الأخير.

ولا يزال اقتحام مدينة حديثة غرب العراق يشكل عقدة لدى التنظيم المتطرف حيث فشل في السيطرة عليها بعد هجمات عدة.

وحاول التنظيم مجدداً الهجوم على حديثة من محاورها الغربية والجنوبية والشمالية، مستخدماً انتحاريين وسيارات مفخخة، لكن القوات المشتركة وأبناء العشائر أفشلوه وكبدوه خسائر كبيرة، بحسب مصادر عسكرية.

قادة داعش لم يتوقفوا عند فشل هجومهم الأخير، بل بدأوا يعدون العدة لهجوم آخر كشفت مخططاته معلومات استخباراتية ومصادر عشائرية في محيط حديثة، بحسب مدير استخبارات لواء الصمود في الحشد العشائري المقدم ناظم الجغيفي.

وأشار الجغيفي إلى نية التنظيم مهاجمة قضاء حديثة وناحية البغدادي معاً من محورين هما منطقة الصكرة وجزيرة الشامية، وأن القوات الأمنية قد نشرت مقاتليها لمواجهة هجوم داعش المحتمل.

وبحسب المصادر الأمنية وعشائرية، فقد جهز التنظيم سيارات ودراجات نارية مفخخة وانتحاريين للهجوم على حديثة والبغدادي، لكن قائد عمليات الجزيرة اللواء قاسم المحمدي قلل من أهميتها، مؤكداً أن قواته تسيطر على الأوضاع هناك رغم محاولات داعش فك الخناق على ما تبقى من خلاياه بعد هزيمته في محاور الفلوجة، وأن دبابات ومدرعات اتخذت مواقعها في محيط المدينة.