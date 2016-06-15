القوات العراقية تحقق مكاسب جديدة ضد داعش قرب الفلوجة

حققت القوات العراقية مزيداً من التقدم في مواجهة مقاتلي تنظيم داعش قرب الفلوجة معقل المتطرفين غربي بغداد اليوم الأربعاء.

وقال الجيش العراقي إن قواته حررت قرى الزعانثه والذيبان والعطر وسيطرت على جسر عباس جميل وتتقدم حاليا باتجاه منطقة الهيتاويين جنوب شرقي الفلوجة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وزارة الدفاع العراقية جنودا يهاجمون أهدافا في ضواحي الفلوجة.

وسبق للجيش أن طوق الفلوجة من مواقع خارج المدينة التي تقع على بعد 50 كيلومترا غرب بغداد.

ويأتي التقدم صوب الفلوجة بينما شن أعداء آخرون لداعش حملات كبيرة على جبهات أخرى، بما في ذلك تقدم قوات مدعومة من الولايات المتحدة صوب مدينة منبج في شمال سوريا.

ويمثل هذا أكبر ضغط مستمر على المتطرفين منذ ظهور عام 2014.