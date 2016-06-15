بولندا ترسل "اف-16" وجنودا للكويت والعراق لمحاربة داعش

قررت بولندا إرسال طائرات "اف-16" وحوالي 200 جندي إلى الكويت والعراق لمحاربة تنظيم "داعش"، كما قال اليوم الأربعاء باول سولوش، رئيس مجلس الأمن القومي لدى الرئيس البولندي الذي ما زال يتعين عليه التصديق على القرار.

وقد وجهت رئيسة الوزراء بيتا سيدلو الطلبات الضرورية الى الرئيس اندريه دودا، المؤهل وحده، بصفته القائد الأعلى للقوات البولندية المسلحة، الموافقة على مهمة لجنود بولنديين في الخارج، كما ينص على ذلك الدستور البولندي.

وتريد الحكومة البولندية إرسال 150 جنديا وعدد من المسؤولين العسكريين الى الكويت، و60 عنصرا من القوات الخاصة الى العراق، كما قال سولوش في تصريح لوكالة الأنباء البولندية.

والمح سولوش الى أن قرار رئيس الدولة بالموافقة مضمون إلى حد كبير. وقال إن "الرئيس دودا أعلن مرارا أن بولندا التي تنتظر من بلدان الحلف الأطلسي دعما لتعزيز الجناح الشرقي، مستعدة لدعم البلدان الأخرى للحلف، من أجل التصدي للأخطار على الجناح الجنوبي".

وأعلن وزير الدفاع البولندي انتوني ماسيرفيز الأربعاء في بروكسل، أنه يأمل في أن تصل أربع طائرات "اف 16" لسلاح الجو البولندي الى قواعد الحلف الاطلسي في الشرق الاوسط قبل قمة الحلف التي ستعقد في وارسو في 8 و9 تموز/يوليو.

ومنذ انضمامها الى الحلف في 1999، شاركت بولندا في ائتلافات دولية كبيرة لحفظ السلام في العراق وافغانستان.