مقتل مصور عراقي بسقوط قذيفة هاون في الفلوجة

قُتل مصور يعمل لصالح قوات الأمن العراقية إلى جانب وسائل إعلام أخرى جراء سقوط قذيفة هاون اليوم الأربعاء أثناء تغطية فريق إعلامي المواجهات في مدينة الفلوجة، غرب بغداد.

وسقطت القذيفة عندما كان فاضل الكرعاوي (45 عاما)، أحد مصوري قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، يمارس عمله في حي الشهداء الذي استعادت القوات الأمنية السيطرة عليه قبل أيام.

وقال ضابط رفيع المستوى في الشرطة الاتحادية لوكالة "فرانس برس" إن القذيفة "استهدفت إعلاميين والقوات الأمنية في الفلوجة".

من جهته، أكد مصور لـ"فرانس برس" كان ضمن الفريق مقتل الكرعاوي وثلاثة ضباط في قوات الأمن وإصابة ثلاثة إعلاميين وعناصر أمن.

وأكدت مصادر إعلامية أن الكرعاوي كان يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام إضافةً إلى دوره كمصور لدى قوات الرد السريع.

ووقع الحادث خلال تواجد إعلاميين من وسائل إعلام أجنبية ومحلية لتغطية المعارك التي تخوضها القوات الأمنية لاستعادة السيطرة على الفلوجة من قبضة تنظيم "داعش".