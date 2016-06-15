الأمم المتحدة: فرار 14 ألف عراقي من الموصل

نزح أكثر من 14 ألف عراقي من ديارهم، وتم تسجيلهم في مخيمات إثر تجدد الهجوم الذي تشنه قوات الأمن العراقية ضد تنظيم داعش جنوب شرقي الموصل منذ أواخر شهر مارس من هذا العام.

وتخضع الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، لسيطرة تنظيم داعش منذ عامين تقريباً.

وإلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل، يفر السكان من المناطق التي يسيطر عليها داعش بشكل يومي مع اقتراب قوات الأمن من المدينة.

وقد وصل يوم 3 يونيو 800 شخص إلى مخيم ديباكه للعائلات النازحة في محافظة أربيل، بعد رحلة خطرة عبر حقول الألغام. ومنذ عودة العمليات القتالية بين داعش والقوات الحكومية يوم 24 مارس، تم تسجيل أكثر من 8000 شخص من القرى الواقعة إلى الشرق من نهر دجلة في المخيم. وبعد أن امتلأ الآن مخيم ديباكه، يتم التحضير لتوسعته من قبل المفوضية وشركائها وبالتعاون مع الحكومة بالقرب من الملعب والمناطق المجاورة، وذلك بهدف إيواء حوالي 600 عائلة.

وقال رئيس وحدة الاستجابة الميدانية في محافظة أربيل فريدريك كوسيغ أنه "ليس هناك طريق آمن للنازحين الفارين من العنف وتستخدم الأسر الطرق الثانوية، غالباً خلال الليل، عابرة مناطق خطرة، وهناك تقارير تفيد أن هناك بعض النازحين المحاصرين، مصابين بجروح خطيرة أو تعرضوا للقتل في حقول الألغام في طريقهم إلى بر الأمان".

وقد يؤدي الهجوم المحتمل على الموصل إلى نزوح أعداد هائلة من الأشخاص تصل إلى أكثر من 600 ألف شخص.

وتم رصد تدفق نحو 6,700 عراقي دخلوا إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا باستخدام شبكات التهريب المحلية منذ شهر أبريل، من ضمنهم أسر تمكنت من الفرار من الموصل وآخرون غادروا المناطق المحيطة بها وتوقعوا مزيداً من القتال.

وتعتبر هذه الرحلة محفوفة بالمخاطر، حيث تضطر الأسر غالباً للسفر ليلاً. كما أفاد النازحون عن خشيتهم من الألغام الأرضية ومن أن يتم القبض عليهم من قبل تنظيم داعش خلال رحلتهم التي تستغرق أسبوعاً كاملاً.

وأضاف جيدو: "لا يسعنا سوى أن نأمل أن يشكل عام 2016 نقطة تحول، بحيث يمكن للأسر النازحة العودة إلى ديارها وإعادة بناء حياتها والتطلع إلى مستقبل أفضل".