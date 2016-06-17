أول فيديو مسرب للإرهابي قاسم سليماني في الفلوجة

أظهر مقطع فيديو مسرب وصل حصرياً إلى قناة "العربية"، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الإرهابي قاسم سليماني، مع قيادات إيرانية وأيضاً قيادات من ميليشيات حزب الله العراقي، وهو الفصيل الذي يقاتل في سوريا والعراق، وهم داخل منزل في الفلوجة، بحسب المصادر، ويظهر سليماني وهو جالس على الأرض قبل أن يقف ليسلم على أحد الأشخاص.

وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها سليماني في فيديو مصور من داخل الفلوجة، حيث سربت له العديد من الصور، وأثارت الكثير من الجدل.

كما أظهرت صور مسربة قيادات من ميليشيات حزب الله العراقي مع سليماني في مناطق الفلوجة، وغالباً ما تتحفظ ميليشيات حزب الله العراقي في كشف هوية قادتها في العراق لأسباب غير معروفة.

هذا وأظهرت صور مسربة تواجد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إضافة إلى العميد محمد باكبور، قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، وهما داخل الفلوجة، إلى جانب قائد ميليشيات بدر، هادي العامري، إضافة إلى قائد فرقة المغاوير في الشرطة الاتحادية، حيدر يوسف المطوري المكنى أبو ضرغام .