الصحة العالمية تحذر من انتشار الأمراض المعدية بالفلوجة

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالقين في الفلوجة الذين ليس بمقدورهم الخروج منها بسبب الحصار الذي يفرضه داعش، قد يكونون عرضة للأمراض المُعدية بسبب غياب الصرف الصحي والخدمات الأساسية.

وقالت المنظمة "نحن أمام أناس قدموا من مناطق لم تحصل على ما يكفي من العناية الطبية منذ زمن طويل، وهم لم يتم تحصينهم ضد الكثير من الأمراض المعدية الخطيرة منذ 14 شهراً".

وأضافت "هؤلاء الذين تعرضو للحصار في الفلوجة لم يحصلوا على أدنى أساسيات الخدمات الصحية، ولا ندري عن نوعية الماء الذي كانوا يشربونه وما إذا كان صالحا للشرب أم لا ".

من جانبها، قالت منظمة الفلوجة للإغاثة إنها سجلت حالات وفاة بين النازحين من مدينة الفلوجة، جراء قصف مقاتلات السوخوي العراقية وصواريخ راجمات الشرطة الاتحادية بالقرب من جسر الفلوجة.

يأتي هذا فيما حذرت المنظمة النرويجية للاجئين من وضع صعب يواجهه المدنيون في الفلوجة، سواء المحاصرين داخلها أو من نجحوا في النزوح.