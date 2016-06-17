العبادي: داعش يسيطر فقط على بؤر صغيرة بالفلوجة

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجمعة أن قوات الأمن العراقية استعادت السيطرة على القسم الأكبر من مدينة الفلوجة (غرب) وأن تنظيم داعش لم يعد يسيطر سوى على "بؤر صغيرة" فيها.

وصرح العبادي في كلمة متلفزة مقتضبة "لقد وعدنا بتحرير الفلوجة وها قد عادت الفلوجة، قواتنا أحكمت سيطرتها على داخل المدينة لكن هناك بعض البؤر التي تحتاج إلى تطهير خلال الساعات القادمة".

وأضاف العبادي "القوات الأمنية وفت بوعدها وحررت الفلوجة.

ومضى يقول "لقد ضحت قواتنا عن مدينتكم ومن أجل إعادة النازحين إلى هذه المدينة ونريد أن يكون أمن وسلام في هذه المدينة (...) وهدفنا هو صيانتكم وصيانة جميع العراقيين، وها هم العراقيون من كل محافظات العراق يضحون بأنفسهم".

وكانت مصادر متطابقة أعلنت الجمعة أن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على المجمع الحكومي وسط الفلوجة بغرب بغداد، في إطار عمليات بدأت قبل نحو أربعة أسابيع، لاستعادة المدينة التي تعد أحد أبرز معاقل المتطرفين في العراق".

وبدأت القوات العراقية فجر 23 من مايو، عملية لاستعادة السيطرة على المدينة التي تقع على بعد 50 كلم غرب بغداد.