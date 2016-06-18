العراق.. تحرير طفل واعتقال ثلاثة من خاطفيه

كشف رئيس اللجنة الأمنية في قضاء الزبير مهدي ريكان عن تمكن قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات البصرة من تحرير طفل مختطف بعد يوم من اختطافه.

وأضاف ريكان أن القوة المشتركة تمكنت من تحرير الطفل المختطف عباس ثائر البالغ من العمر ثلاث سنوات واعتقال 3 من أفراد العصابة في السابعة من صباح اليوم السبت ومصادرة عجلة نوع سايبا صفراء اللون استخدمت لتنفيذ الجريمة.

من جانبه قال والد الطفل المختطف إن الخاطفين طالبوه بدفع فدية مالية قدرها 150 ألف دولار لإطلاق سراح ابنه عباس أو قتله في حال عدم دفعها إلا أن عناية الله ويقظة الأجهزة الأمنية والاستخبارية حالت دون ذلك.