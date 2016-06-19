العراق.. استعادة 40 منطقة في الفلوجة من قبضة داعش

تشهد الأحياء الشمالية في الفلوجة معارك عنيفة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم "داعش". واندلعت المعارك في حيي الضباط والمعلمين بعد ساعات قليلة من إعلان قيادة عمليات الفلوجة السيطرة على مستشفى الفلوجة، الذي قالت إنه كان خالياً من المدنيين.



من جهتها، قالت قيادة عمليات بغداد إن القوات المشتركة تمكنت من استعادة 40 منطقة وموقعاً في الفلوجة من سيطرة "داعش"، مشيرة إلى مقتل نحو 500 عنصر من التنظيم. كما ذكرت أن شرطة الأنبار المحلية ستمسك الأرض بعد طرد المتطرفين من المدينة بالكامل.