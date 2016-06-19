العراق.. بدء عملية تحرير ناحية القيارة في محافظة نينوى

أكد وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، بدء المرحلة الثانية لاستعادة محافظة نينوى وكبرى مدنها، الموصل، من ناحية القيارة.

وأشار العبيدي إلى أن القيارة تعتبر أهم قاعدة إدارية وجوية واستراتيجية لتأمين القطعات التي ستندفع باتجاه مدينة الموصل.

من جانبها، تحدثت وسائل إعلام عراقية عن نية أميركية في المشاركة في عمليات برية لقوات النخبة، يقدر عددها بأكثر من 100 عنصر، تتواجد حالياً في قاعدة سبايكر شمال تكريت، تكون مهمتها السيطرة على مطار القيارة الاستراتيجي جنوب الموصل، الذي سيكون محطة انطلاق للهجوم المرتقب على مدينة الموصل. علماً أن طائرات أميركية من طراز أباتشي نفذت أخيراً طلعات جوية ضد "داعش" في المنطقة ذاتها.

من جهتها، تجري القوات العراقية عمليات تمشيط للقضاء على آخر جيوب تنظيم "داعش" في الفلوجة التي تشكل خسارتها أكبر هزيمة للمتطرفين في العراق منذ أكثر من سنتين.