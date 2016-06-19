مواجهات بأحياء الفلوجة الشمالية بعد السيطرة على جنوبها

باشرت القوات العراقية التوغل في الأحياء الشمالية لمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، بعد إعلان سيطرتها على المناطق الجنوبية.

وتتواصل المعارك في أحياء الجولان وحي المعلمين وحي الضباط شمالاً، بعد تأكيدات على سيطرة القوات العراقية على المستشفى العام ومبان حكومية جنوباً.

من جهته، وصل وزير الداخلية العراقي، محمد الغبان، إلى الفلوج، في مؤشر على التقدم العسكري. وحصلت "العربية" على صور له مع القيادي بالميليشيا، حيدر المطوري.

كما تحدث ناشطون عن أعداد من المفقودين من سكان المدينة، إذ أفادت مصادر بخلو سجون تنظيم "داعش" من المعتقلين. وفقد عدد آخر خلال المعارك ودخول القوات وميليشيات الحشد الشعبي إلى المدينة.

أما في شمال العراق، فتستمر لليوم الثاني المعارك في منطقة الشرقاط، وهي آخر معاقل "داعش" في محافظة صلاح الدين، على أن تتقدم القوات العراقية إلى منطقة القيارة جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، للسيطرة على القاعدة العسكرية فيها، وذلك بعد إعلان العراق بدء المرحلة الثانية لاستعادة محافظة نينوى والموصل.

من جانبه، كشف قائم مقام الشرقاط كشف لـ"العربية" أن وجود مروحيات أباتشي أميركية واستبعاد ميليشيات الحشد الشعبي بالكامل من هذه المعركة قد يكون مؤشر على وجود قوات أميركية برية تشارك في العمليات العسكرية للسيطرة على الموصل. إلا أن لا تصريح رسمي كما جرت العادة عن حجم القوات الأميركية، إذا صحت مشاركتها في المعارك.