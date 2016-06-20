عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم العراق

البحرية الأميركية تبدأ ضرب أهداف لداعش في العراق

المصدر: دبي - قناة الحدث
عناصر من "داعش" في العراق (أرشيفية)
رابط مختصر

بدأت البحرية الأميركية بشن ضربات ضد تنظيم "داعش" في العراق من مياه الخليج العربي والبحر المتوسط بشكل متزامن للمرة الأولى منذ بدء عملياتها ضد المتطرفين هناك. وتنفذ طائرات أميركية غارات جوية ضد "داعش" منذ عامين ضمن قوات التحالف الدولي.

وفي هذا السياق، قال قائد حاملة الطائرات يو أس أس بوكسر، الكولونيل أنثوني هندرسون، إن "العمليات العسكرية المدعومة من حملة الطائرات يو اس اس ترومان ويو اس اس بوكسر ستكون فعالة بشكل كبير، وذلك لتمتعها بالقدرة على شن الغارات بالوقت المناسب دعماً للقوات العراقية في معركتها ضد تنظيم داعش في الفلوجة والموصل وأماكن أخرى. ولا يقتصر نشاطنا في المنطقة فقط على تنفيذ الغارات، بل يتعدى ذلك إلى عمليات المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية عبر تحليل الفيديوهات التي تجمعها طائراتنا، وذلك لدعم الحملات الدائرة هناك".

كلمات دالّة

#العراق, #داعش, #الخليج العربي, #مياه, #البحر المتوسط, #البحرية الأميركية, #ضربات

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر