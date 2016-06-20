البحرية الأميركية تبدأ ضرب أهداف لداعش في العراق

بدأت البحرية الأميركية بشن ضربات ضد تنظيم "داعش" في العراق من مياه الخليج العربي والبحر المتوسط بشكل متزامن للمرة الأولى منذ بدء عملياتها ضد المتطرفين هناك. وتنفذ طائرات أميركية غارات جوية ضد "داعش" منذ عامين ضمن قوات التحالف الدولي.

وفي هذا السياق، قال قائد حاملة الطائرات يو أس أس بوكسر، الكولونيل أنثوني هندرسون، إن "العمليات العسكرية المدعومة من حملة الطائرات يو اس اس ترومان ويو اس اس بوكسر ستكون فعالة بشكل كبير، وذلك لتمتعها بالقدرة على شن الغارات بالوقت المناسب دعماً للقوات العراقية في معركتها ضد تنظيم داعش في الفلوجة والموصل وأماكن أخرى. ولا يقتصر نشاطنا في المنطقة فقط على تنفيذ الغارات، بل يتعدى ذلك إلى عمليات المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية عبر تحليل الفيديوهات التي تجمعها طائراتنا، وذلك لدعم الحملات الدائرة هناك".