العراق يفرج عن أكثر من 10 آلاف موقوف لم تثبت إدانتهم

أعلنت السلطة القضائية الاتحادية أن محاكم البلاد أفرجت عن 10373 موقوفاً لم تثبت إدانتهم، بما نسب إليهم خلال الشهر الماضي، بينهم 3456 متهماً بالإرهاب.

وأكد المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، القاضي عبدالستار بيرقدار، أن محاكم البلاد أفرجت خلال أيار/مايو الماضي عن 10373 موقوفاً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم.

وذكر بيرقدار أن 8999 موقوفاً تم الإفراج عنهم خلال مرحلة التحقيق، مشيراً إلى أن 1374 آخرين أفرج عنهم خلال مرحلة المحاكمة.

كما أوضح أن 3456 موقوفاً ممن أفرج عنهم كانت قد وجهت إليهم تهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وأن مجموع المحسومة قضاياهم في دوري التحقيق والمحاكمة بلغ 11573 موقوفاً خلال أيار/مايو.