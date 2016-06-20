بدء مهرجان "بازار قرقيعان البصرة" لدعم الصناعات اليدوية

انطلقت مساء هذا اليوم الاحد التاسع عشر من حزيران الجاري فعاليات مهرجان بازار قرقيعان البصرة على حدائق فندق البصرة الدولي الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام. وقال مدير البازار سلام العيداني "ان مهرجان التسوق هذا ياتي لدعم الحرف والصناعات اليدوية والشعبية التي بدات تنحسر وتندثر شيئا فشيئا وعلى هذا الاساس قررنا اقامة هذا السوق لاتاحة الفرصة للحرفيين لعرض منتجاتهم وتعريف المواطن البصري بها".

واضاف العيداني "ان جهات عديدة اشتركت في دعم هذا المشروع منها شركات القطاع الخاص بالاضافة الى منظمات تابعة الى الامم المتحدة تكفلت بتوفيراكثر من مئة فرصة عمل لشباب من اقضية ونواحي البصرة خلال مدة المهرجان".

من جانبه قال صلاح عمران احد المشاركين في المهرجان " ان هذا البازار يوفر فرصة كبيرة لاصحاب الحرف الشعبية لديمومتها والاستمرار بها وحفظها من الانقراض في وقت لا توجد جهات داعمة لمثل هكذا شرائح في المجتمع.

جدير بالذكر ان البازار تخللته فعاليات متنوعة منها عرض ازياء ومسابقات وجوائز شهدت اقبالات واسعا من قبل العوائل البصرية وستعود عوائد البيع لاصحاب الحرف انفسهم وتتكفل الجهات الداعمة بدفع بدلات ايجار الاكشاك والبسطات التي خصصت لهم.