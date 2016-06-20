العبادي يتحدى "العشائر" ويتمسك بالحشد الطائفي

أشاد رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي بالدور الذي لعبته ميليشيات #الحشد_الشعبي في الحملات العسكرية لاستعادة المناطق الواقعة بيد "داعش"، وقال إن الحشد الشعبي مؤسسة لا غنى عنها في المعركة ضد "داعش"، مضيفاً أنه لا يمكن التفريط بالمواطنين الذين تطوعوا في الحشد.

وأضاف العبادي أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أو انتهاك تم ارتكابه أثناء الحملات العسكرية في مناطق سيطرة "داعش"، وأنه سيتم محاسبة مرتكبه مهما كان المسمى الذي ينتمي إليه.

كلام العبادي جاء رغم مطالبة عدد من شيوخ ووجهاء #عشائر_الأنبار الحكومة العراقية بسحب جميع فصائل ميليشيات الحشد الشعبي من أراضي المحافظة الأنبار واستبدالها بالوحدات العسكرية النظامية، والحشد العشائري. كما طالبوا بإحالة جميع قادة ميليشيات الحشد الشعبي إلى القضاء لتورطهم في أعمال انتقامية طائفية بحق المدنيين.

كما طالب رئيس مجلس العشائر العربية، ثائر البياتي، المجتمع الدولي بحماية أبناء محافظات الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، واصفاً ما يتعرض له أبناء المكون السني بعمليات الإبادة. البياتي كشف أن أعداداً كبيرة تقدر بالآلاف تعرضوا إلى اضطهاد وقتل وتشريد على يد ميليشيات الحشد الشعبي.

هذا ونقلت محطة "روداو" عن مصادر عراقية أنه تم العثورعلى جثامين قتلى عشيرة المحامدة الذين جرى تعذيبهم وإعدامهم على أيدي الحشد الشعبي الأسبوع الفائت، بزعم أنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش". ونشر الناشطون فيديو لعمليات التعذيب التي تعرض لها ابناء العشيرة قبل أسبوعين.