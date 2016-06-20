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عشائر الأنبار تطالب بسحب ميليشيات الحشد ومحاكمة قادتها

المصدر: العربية.نت
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دعا عدد من شيوخ ووجهاء عشائر الأنبار الحكومة العراقية إلى سحب جميع فصائل ميليشيات الحشد الشعبي من أراضي المحافظة، واستبدالِها بالوحدات العسكرية النظامية، والحشد العشائري.

كما طالبوا بإحالة جميع قادة ميليشيات الحشد الشعبي إلى القضاء، لتورطهم في أعمال انتقامية طائفية بحق المدنيين.

من جانبه، وصف رئيس مجلس العشائر العربية، ثائر البياتي، أن ما يحصل في محافظات (الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، ومحيط بغداد) انتهاكات ممنهجة ضد أبناء العشائر العربية، لافتاً إلى أن أعداداً كبيرة تقدر بالآلاف تعرضوا إلى اضطهاد وقتل وتشريد على أيدي ميليشيات الحشد الشعبي.

كلمات دالّة

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