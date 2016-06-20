مبعوث أوباما: واشنطن والتحالف سيواصلان دعم العراق

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص بالرئيس الأميركي ومنسق التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بريت ماكغورك بحضور السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات الأمنية، لاسيما التقدم الذي حققته القوات العراقية في الأنبار خصوصاً تحرير مركز مدينة #الفلوجة، والجهد الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في دعم #العراق، إذ أكد رئيس البرلمان أن تحرير الفلوجة شكل دافعاً معنوياً كبيراً لكل العراقيين، وتمهيداً لتحرير ما تبقى من المدن، لاسيما مدينة #الموصل، كما أنه جاء نتيجة الدعم الكبير من الحلفاء والأصدقاء، مما جعل نهاية "داعش" في العراق حتمية وسريعة على حد قوله.

وأشار الجبوري إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين من أجل تقديم المزيد من الدعم الجوي والعسكري، وكذلك الجهد الإنساني والإغاثي للنازحين.

من جانبه أكد ماكغورك أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي سيواصلان دعمهما للعراق استكمالاً لتحرير بقية أراضيه من #داعش، واستعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم الإنساني للنازحين.