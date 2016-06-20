مقتل 3 عسكريين بهجوم انتحاري شمال بغداد

قتل 3 جنود على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف الاثنين قاعدة التاجي العسكرية، شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لفرانس برس "قتل ثلاثة جنود وأصيب 11 بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف أحد مداخل قاعدة التاجي".

ووقع الهجوم حوالي الثامنة صباحاً، وفقاً للمصدر.

كما أكد مصدر طبي في مستشفى الكاظمية حصيلة الضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات تنظيم داعش.

وكان مرآب قرب قاعدة التاجي، إحدى أكبر القواعد العسكرية، تعرض في التاسع من الشهر الجاري إلى هجوم انتحاري بسيارة مفخخة تبناه التنظيم المتطرف.

وتتزامن هذه الهجمات مع تنفيذ قوات الأمن العراقية بمساندة التحالف الدولي، عملية واسعة انطلقت فجر 23 أيار/مايو، لاستعادة السيطرة على مدينة الفلوجة، إحدى أكبر معاقل المتطرفين في العراق.