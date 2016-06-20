نيوزيلندا تمدد نشر قواتها التي تدرب الجيش العراقي

قالت نيوزيلندا اليوم الاثنين إنها ستمدد نشر قواتها التي تقوم بتدريب قوات الدفاع العراقية في حربها ضد تنظيم داعش.

وأضاف وزير الدفاع النيوزيلندي جيري براونلي في بيان أن هذه القوات التي يبلغ عددها حاليا 105 أفراد ستبقى في العراق حتى نوفمبر تشرين الثاني 2018، أي أطول 18 شهرا عما كان مقررا من قبل.

وأضاف: "إن لهذا أثرا ملموسا على قدرة الجيش العراقي على السيطرة والاحتفاظ بأراض من داعش، من المنطقي مواصلة القيام بشيء يضيف قيمة لاحتمال السلام والأمن في العراق في المستقبل ولتعديل مهمتنا للتكيف مع البيئة المتغيرة في العراق".

وتعمل قوة الدفاع النيوزيلندية مع نحو 300 جندي استرالي يوفرون التدريب على مهارات استخدام الأسلحة الأساسية، إضافة إلى الدعم الطبي واللوجستي. وتقول الحكومة النيوزيلندية إن البعثة دربت نحو سبعة آلاف فرد من قوة الأمن العراقية منذ بدايتها في 2015.

وقال وزير الدفاع النيوزيلندي إن الحكومة أجازت أيضا للقوات تدريب قوات عراقية أخرى مثل الشرطة المكلفة بتأمين المدن فور تحريرها من تنظيم داعش.