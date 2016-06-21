الأنبار تنتقد تجاهل العبادي.. ومطالبات بمحاسبة "الحشد"

أفاد سياسيون عراقيون بانتهاكات جسيمة مجددا بحق المدنيين في #الفلوجة والمناطق المحيطة بها، من بينها تنفيذ إعدامات بحق أشخاص أمام ذويهم.

وفيما كشف عضو مجلس محافظة #الأنبار عن الفلوجة جاسم العسل أن رئيس الحكومة العراقية حيدر #العبادي لم يرد على ملف كامل عن انتهاكاتِ #ميليشيات_الحشد في الفلوجة قدّمته الحكومة المحلية، وتحدث العسل عن تنفيذ إعدامات ميدانية بحق أشخاص أمام ذويهم وأعمال نهب وحرق.

من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك إن الانتهاكات التي حدثت في الصقلاوية ومجزرة عشيرة المحامدة غيرت الوجه الذي كان منتظرا من معركة الفلوجة.

وطالب المطلك، العبادي بمحاسبة الميليشيات وعدم الخضوع للضغوط الخارجية.

كما اتهم المطلك العبادي بالخضوع لضغوط داخلية وخارجية مطالبا إياه بتحمل مسؤولياته القانونية والدستورية أمام الشعب فيما تزداد المخاوف من زيادة الانتهاكات مع اكتمال السيطرة على الفلوجة.

في وقت يرى فيه مراقبون أن تلك الميليشيات مدعومة من إيران خاصة أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني #قاسم_سليماني يشرف عليها ميدانيا، بحسب فيديوهات وصور نشرت أخيراً ظهر فيها سليماني مع قادة لتلك الميليشيات قيل إنها في الفلوجة، وهى بذلك تدعم الأجندة الإيرانية في #العراق وتزيد من حالة الحقن الطائفي في البلاد.