بعد الفلوجة.. "نسخة أكثر تطوراً" من داعش

قال قائد عمليات تحرير مدينة #الفلوجة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، في حديث تلفزيوني، إن تنظيم #داعش فُـرض على أهالي المدينة.

وتوقع الساعدي ظهور نسخة أكثر تطوراً من التنظيم مستقبلا. فيما اعتبر أن معركة تحرير مدينة الفلوجة وحّدت العراقيين جميعاً وأن العراق لن يقسّم. وأضاف أن عدد عناصر داعش داخل الفلوجة كان يقدر بـ 3500 إلى 4 آلاف عنصر، لافتاً إلى أن 10 إلى 15 بالمئة من هؤلاء غير عراقيين.

كما أوضح أن المعارك أثبتت صحة العدد، حيث إن عدد القتلى في المحور الجنوبي تجاوز الألف وخمسمئة شخص، ونحو ألف قتيل في المحور الشمالي، بالإضافة إلى اعتقال ألف وستة وثمانين شخصا مرتبطين بالتنظيم سيحالون للمحاكم.

وتتزامن تلك التصريحات مع تصاعد نبرة الانتقادات لانتهاكات ميليشيات #الحشد_الشعبي التي ارتكبت في محيط الفلوجة، وسط شبه تجاهل من قبل رئيس الحكومة حيدر #العبادي، بحسب ما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك، الذي اتهم العبادي بالخضوع لضغوط داخلية وخارجية، مطالبا إياه بتحمل مسؤولياته القانونية والدستورية أمام الشعب فيما تزداد المخاوف من زيادة الانتهاكات مع اكتمال السيطرة على الفلوجة.