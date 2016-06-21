رئيس برلمان العراق: تحرير الفلوجة سينهي "داعش"

أجرى رئيس #مجلس_النواب_العراقي سليم #الجبوري صباح اليوم الثلاثاء زيارة تفقدية إلى قضاء #الفلوجة اطلع خلالها على واقع المدينة بعد تحريرها من #داعش.

وتجول الجبوري خلال زيارته في حي نزال والحي الصناعي حيث عقد مؤتمرا صحفيا من داخل مستشفى الفلوجة أشاد خلاله بالمكاسب الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة وقال "إن تحرير الفلوجة فتح كل الطرق لتحرير #نينوى وهزيمة داعش وإنهاء وجوده في العراق بشكل كامل".

وأضاف "نحن فخورين بهذا الإنجاز التاريخي الذي أعاد الثقة بقدرة قواتنا المسلحة على حماية العراق وهزيمة أعدائه".

وواصل الجبوري "لا يزال وضع #النازحين يقلقنا ونسعى مع كل الجهات من أجل استكمال مستلزمات عودتهم إلى بيوتهم بأسرع وقت".

هذا ورافقه في الجولة محافظ الأنبار وعدد من نواب المحافظة بالإضافة الى عبد الوهاب الساعدي قائد عمليات الفلوجة وسعد حربية قائد عمليات غرب بغداد.