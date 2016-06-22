العراق.. واشنطن تقدم 20 مليون دولار لنازحي الفلوجة

أعلنت #السفارة_الأميركية في العراق، الأربعاء، أن #واشنطن قدمت مساعدة مالية بقيمة 20 مليون دولار لتحسين الظروف الإنسانية لعشرات آلاف المدنيين الفارين من الحرب في #الفلوجة.

وأوضحت السفارة في بيان، أنها قدمت المبلغ استجابة لنداءات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتلبية الاحتياجات الطارئة في الفلوجة.

وستكون المساعدة جزءاً من حزمة أكبر من المساعدات الإنسانية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق هذا العام، بحسب السفارة.

وذكرت السفارة أن أكثر من 3.3 مليون #عراقي نزحوا من مناطقهم صوب مدن وقرى أكثر أمنا داخل البلاد منذ عام 2014، متوقعة نزوح المزيد من المدنيين خلال الفترة المقبلة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح 85 ألف شخص من #الفلوجة، منذ بدء الحملة العسكرية قبل شهر لاستعادة المدينة من تنظيم داعش.