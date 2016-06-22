عسكري أميركي: حكومة العراق تجاهلت الدروس التي تعلمناها

اعتبر عقيد أميركي شارك في حرب تحرير العراق أن الحكومة العراقية تتجاهل كل الدروس التي تعلمتها القوات الأميركية في الأنبار سابقا.

وأضاف في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي اليوم، أن الفلوجة تواجه نفس مصير الرمادي، التي تم تدميرها فتحولت إلى خراب من أجل تحريرها على حد تعبيره.

واعتبر العقيد الأميركي أن التقارير الإعلامية المحدودة التي تأتي من الفلوجة تروي قصص فظائع ضد المدنيين من قبل داعش والميليشيات الشيعية، مضيفا أن تصفية قادة داعش لا يمثل سوى حل مؤقت للأزمة.

وأكد أن العبادي فشل في تغيير الصورة النمطية لحكومته الموسمة بأنها حكومة طائفية.

وخلص إلى أن هزيمة داعش تعد عملا نبيلا، لكن تسليم الفلوجة للإيرانيين بعد ذلك، على حد قوله، سيخلق أرضا خصبة للإرهاب ويشعل حربا طائفية في المنطقة.