الأمم المتحدة: الهجمات على داعش قد تشرد 2.3 مليون عراقي

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالعراق ليز جراند، اليوم الخميس، إن الهجمات العسكرية القادمة في #العراق على تنظيم "داعش" بما في ذلك حملة على مدينة الموصل بشمال البلاد يمكن أن تشرد ما لا يقل عن 2.3 مليون شخص.

ويزيد التكهن بهذا #الوضع_الإنساني الطارئ من التعقيدات التي تواجهها الحكومة العراقية وحلفاؤها الأميركيون بعد أن أعلنت خططاً لتنفيذ حملات لإخراج مقاتلي التنظيم المتشدد هذا العام من معظم الأراضي العراقية.

واجتاح تنظيم "داعش" أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق قبل عامين وكذلك سيطر على أراض أخرى في #سوريا المجاورة.