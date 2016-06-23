العراق يفرج عن 6 آلاف من معتقلي الفلوجة الأسبوع المقبل

أكد رئيس اللجنة الحكومية العليا لإعمار الأنبار، عبد اللطيف الهميم، لقناة "الحدث"، أن السلطات الأمنية العراقية ستفرج الأسبوع المقبل عن الآلاف من نازحي الفلوجة المعتقلين بحجة التدقيق الأمني في صلاتهم بتنظيم "داعش".

ويأتي قرار الإفراج عن المعتقلين بعد تشديد مجلس الأمن الدولي على ضمان عدم تعرض نازحي المدينة لإجراءات انتقامية.

وذكر الهميم أن عمليات الإفراج ستتم الاثنين القادم، وستشمل نحو ستة آلاف نازح ثبت عدم وجود أي ارتباط لهم بـ"داعش" بعد التدقيق في أسمائهم وهوياتهم، فيما ستبقي السلطات الأمنية نحو 600 شخص ثبت تعاونهم مع التنظيم.