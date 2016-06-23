قائد عمليات تحرير الفلوجة: استعدنا 80% من المدينة

أعلن قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق عبد الوهاب الساعدي الخميس أن #القوات_العراقية استعادت السيطرة على أكثر من 80 بالمئة من المدينة من أيدي تنظيم #داعش.

وقال الساعدي لفرانس برس في الفلوجة "أستطيع القول إن أكثر من ثمانين بالمئة من المدينة تحت سيطرة قواتنا".

وأضاف خلال تجواله في الأحياء الواقعة في شمال المدينة والتي حررت حديثا "بالنسبة لأعداد الارهابيين لم يبق سوى عشرة بالمئة منهم، أو حتى خمسة بالمئة مما كان لديهم في هذه المناطق. سنقتلهم جميعا"، دون إعطاء تقدير للأعداد المتبقية في المدينة.

وأكد #الساعدي أن المنطقة التي تشهد قتالاً هي حي الجولان الواقع شمال غرب المدينة التي تبعد خمسين كليومترا غرب بغداد.

كما لا تزال جيوب لمقاتلي تنظيم داعش في منطقتي الأزركية والحصي الواقعتين في مناطق ريفية غرب وجنوب المدينة.

وخفت حدة المعارك الخميس مع تركيز القوات العراقية جهودها على إزالة العبوات الناسفة وتفكيك المنازل المفخخة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجمعة الماضية أن قوات الأمن العراقية استعادت السيطرة على القسم الأكبر من مدينة #الفلوجة وأن تنظيم داعش لم يعد يسيطر سوى على "بؤر صغيرة" فيها.