الجبوري يدعو لتظافر الجهود لإعادة نازحي الكرمة والفلوجة

دعا رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، اليوم الجمعة، إلى تظافر كل الجهود من أجل إعادة النازحين إلى منازلهم، خصوصاً في #الفلوجة و #الكرمة. مع بداية شهر يوليو.

وقال في تصريح صحافي: "لابد من توحيد الجهود وتسخير كافة الإمكانيات لإعادة العوائل النازحة من قضاء الكرمة إلى منازلهم في الأول من شهر تموز/يوليو المقبل".

كما دعا إلى المباشرة بإجراء التحضيرات اللازمة لعودة أهالي الفلوجة في شهر يوليو أيضاً نظراً للظروف الإنسانية الصعبة والمأساوية التي يعيشونها، والتي تزامنت مع موجة الحر الشديد، ما جعل أوضاعهم تزداد سوءاً، لذا فقد بات من الضروري الإسراع في استكمال إجراءات العودة وإنهاء معاناتهم بأسرع وقت ممكن.